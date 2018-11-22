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此内容发布于2018年11月22日 上午6:50 最后更新 - 2018年11月22日 -06:50

（法新社利雅德22日电） 尽管发生异议记者哈绍吉谋杀案，美国总统川普一直维护与沙乌地阿拉伯的伙伴关系，他甚至再加码宣称沙国是不可或缺的盟友。批评者说，川普忽略了美国对利雅德的巨大影响力。

川普20日袒护沙乌地王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman），轻描淡写带过据报中央情报局（CIA）对哈绍吉（Jamal Khashoggi）命案的结论。「纽约时报」（The New York Times）报导指出，CIA断定王储下令杀害哈绍吉。哈绍吉10月2日进入沙乌地驻伊斯坦堡领事馆后遭到杀害。

川普说：「他也许知情，也许不知情！」川普藉此暗示，王储在哈绍吉案中是否有过失根本无关紧要。

川普指称，重要的是维护沙乌地这个波斯湾王国作为对抗敌国伊朗的壁垒角色，以及沙乌地在美国数以十亿美元计的投资案，其中包括若干武器买卖协议，还有它对全球油价的抑制作用。

批评人士指出，川普采取商业利益优先的态度，让他看起来似乎更像是沙国这个油产丰富王国的说客，他因此受到广泛抨击，使得美国国会对沙国采取制裁行动的可能性大增。

但是，面对国际社会强烈不满，川普坚定支持沙乌地，进一步应验了沙乌地官员经常所说的：美国和沙乌地关系大到不能倒。（译者：叶俐纬/核稿：严思祺）

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