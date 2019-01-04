川普裴洛西角力 美国政坛难平静

此内容发布于2019年1月4日 上午7:20

（法新华盛顿4日电） 共和党籍的美国总统川普是白宫主人，民主党籍的联邦众议员裴洛西再度当选众议院议长，往后两年两人需携手共事，专家分析这不是容易的事。

若川普意欲改善截至目前为止乏善可陈的立法成果，得需妥善处理与裴洛西（Nancy Pelosi）的关系。

再度当选众议院议长的裴洛西，成为美国总统第2顺位的继任者，则需在2020总统大选前，展现民主党准备好执政，而非一味与川普唱反调。

而川普与裴洛西两人的分歧不仅是政治立场，白宫主人川普是个夸夸而谈，大肆批评华府犹如「沼泽」的纽约地产大亨。

裴洛西在众议院是旧金山自由派的代表，并且在国会山庄调和鼎鼐超过30年。

今年72岁的川普取绰号嘲弄政敌向来出手快，但截至目前为止，他尚未如此对待比他大6岁的裴洛西。

去年11月期中选举，裴洛西率领民主党人在众院取得决定性胜利后，川普随即表示：「我喜欢她」。

川普说：「你相信吗？我喜欢裴洛西，我是说她强悍又聪明，够格担任议长。」

自从入主白宫后，川普与民主党政敌的关系势如水火，现在众院由裴洛西当家，很少人预期情势会有明显改善。

普林斯顿大学历史与公共事务领域教授杰里哲（Julian Zelizer）表示：「我不认为他尊敬她，而是怕她，川普对华盛顿权力运作多少有些了解，并且他明白期中选举带来的改变，若他发觉裴洛西处于守势或易受攻击，川普将发动他的推特风暴。」

因川普要求50亿美元经费建造美墨边界围墙，他和裴洛西上个月在白宫椭圆形办公室针锋相对。

两人虽曾表示，在某些议题彼此可合作达成协议，像是翻新基础建设与降低处方笺用药价格等，但是这番说词可能是缘木求鱼。

维吉尼亚大学（University of Virginia）政治中心主任萨巴托（Larry Sabato）表示：「偶尔他们可能并将合作推动妥协方案，但这样的情况将非常罕见，川普不能让人看见他屈服于裴洛西的意志。」

他说：「若裴洛西在任何事情对川普过度让步，势必招致众院民主党团的不满，民主党籍众议员当选就是要来制衡川普，并使川普无法达成目标。」（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

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