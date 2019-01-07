川普要宣布紧急状态建围墙 重点一次看

此内容发布于2019年1月8日 上午12:35

（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普面对坚持不拨款盖美墨围墙的国会，扬言动用职权宣布国家进入紧急状态，设置数百英里长的围墙来防堵非法移民从墨西哥入境美国。

美国光去年10月至11月就逮捕近10万3000名非法入境的移民，因此川普确实可以边境「危机」为由宣布美国进入紧急状态。

但靠这个理由打造边境围墙，司法上恐面临一场硬仗。

●川普确实有权宣布紧急状态

美国「国家紧急法」（National Emergencies Act ）允许总统宣布国家进入紧急状态，并提出可这么做的特定原因。

接着可根据其它法规唤起数百个休眠中的紧急权力，让白宫得以宣布戒严、中止公民自由、扩大军队、没收财产，并限制贸易、通讯和金融交易。

但这项权力并非毫无限制，国会和法院可以出手阻挡。1952年韩战期间，时任总统的杜鲁门（Harry Truman）面临钢铁工厂有意罢工窘境下，寻求接管工厂以维持钢铁生产。

钢铁企业一状告上最高法院，法院最终判它们胜诉，说总统宣布紧急状态的权限并不允许他以没收私人工厂的方式避免罢工。

●每位总统都用过国家紧急法

近来每位总统都动用过国家紧急法，目前有超过20 多起紧急状态仍在执行，且年年更新。

前总统小布希（George W. Bush）在2001年9月11日盖达组织（Al-Qaeda）发动恐攻后宣布紧急状态，让美军扩充、预备至预算外规模，进行秘密监控，并对拘留者动用遭批为刑求的审问手法。

前总统欧巴马（Barack Obama）2009年动用国家紧急法对抗猪流感H1N1，让当局及医院有更多权力快速因应疫情。

而国家紧急法最常被用在对抗其他国家的行动上。如自1979年就存在的一项国家紧急状态限制对伊朗贸易，另一项可回溯至2006年的紧急状态，则对破坏白俄罗斯民主体制的个人冻结财产。

●权力与资金限制

如果川普宣布国家进入紧急状态，虽可升高美墨边界人力，但要兴建围墙，仍得另觅数十亿美元经费。

紧急法中有条文允许总统下令用军事预算内的资金进行「军事建设项目」。这道围墙是否可被称为「军事」项目是个问题，尽管紧急法律有时允许，但美军和美军资金有严格限制，只能用于国内非国防目的上。

此外，建造美墨围墙将需争收边界大片私有土地，恐与地主耗上多年的时间打官司。

●来自国会的挑战

国家紧急法也赋予国会立即挑战总统宣布紧急状态的权力。

鉴于国会已经拒绝编列筑墙费用，挑战案可能可以快速获民主党掌控的联邦众议院通过，接下来就要看共和党掌控的参议院是否同意总统动用紧急状态权力，来兴建一道他们没有拨款给他的围墙。

民主党资深国会议员谢安达（Adam Schiff）昨天表示：「如果杜鲁门不能在战争期间将钢铁产业收归国有，川普也没有权力宣布紧急状态，在边界兴建要价数十亿美元的围墙。」

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