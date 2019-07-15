（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普推文暗批某些少数族裔联邦众议员，要她们滚回原籍国，今天又呛她们不爽可以走，引发各界抨击，不仅国内两党出现反弹声浪，就连外国领袖也看不下去。

共和党籍的缅因州联邦参议员柯林斯（Susan Collins）说，她不赞同「极左派」民主党议员拥护的政策，但「总统推文叫某些国会议员『从哪来就滚回哪去』实在太过份，他应该收回这些话」。

共和党的宾州联邦参议员杜美（Pat Toomey）力挺这些女议员，说「她们4人的公民身分与我的一样无庸置疑」。

众院唯一非裔共和党议员贺德（Will Hurd）告诉美国有线电视新闻网（CNN），川普的推文充满「种族主义和仇外」色彩，他这番「行为也不配成为这个自由世界的领袖」。

南卡罗来纳州非裔共和党联邦参议员史考特（Tim Scott）批评川普使用「令人无法接受的人身和种族攻击语言」。俄亥俄州共和党籍联邦众议员特纳（Mike Turner）则说，这些言论「带有种族主义，他应该道歉」。

前一天，民主党籍众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）力挺自家人，在推特批评川普：「我拒绝川普的仇外言论，那意图分裂我们的国家。」裴洛西说，川普的言论证实他「让美国再次伟大」的计画，向来都是「让美国再白回来」。

纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）告诉纽西兰广播电台：「通常我不去管别人的政策，但许多人都明白，我的意见完全且彻底的与他（川普）分歧。」她说，纽西兰乐见权力走廊存有多元性，「我们的国会应该反映纽西兰的样貌，应该要有不同的文化和种族。」

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）说：「我认为，加拿大民众和世界各国民众都很清楚我对（川普）这些评论的看法，也就是这并非加拿大处事的态度。」他说：「加拿大的多元性正是我们国家最伟大的实力之一，也是加拿大人强健的韧性和骄傲。」

即将卸任的梅伊稍早也谴责川普这项推文，直斥这项推文「完全令人无法接受」。

梅伊的发言人表示：「她认为对这些女性所说的那些话，完全令人无法接受。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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