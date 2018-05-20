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此内容发布于2018年5月20日 下午10:50 最后更新 - 2018年5月20日 -22:50

（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普今天严厉指控欧巴马政府司法部或联邦调查局可能出于政治目的，「渗透」或监控他的竞选团队，说他已正式要求司法部调查。

川普今天推文说：「我在此要求，也将于明天正式提出要求，司法部着手调查联邦调查局（FBI）或司法部是否为了政治目的，渗透或监控川普竞选团队。以及，是否有任何这样的要求或是命令来自欧巴马政府人士。」

「纽约时报」（NYTimes）报导，FBI在2016年7月曾派一名在英国教书的教授，分别与3名川普阵营顾问裴基（Carter Page）、克罗维斯（Sam Clovis）和巴帕多普洛斯（George Papadopoulos）谈话。报导形容这名教授是「线人」，不是间谍，还说FBI在调查这3人与俄罗斯有可疑联系的证据。

「华盛顿邮报」（WP）报导也称此人是FBI和中央情报局（CIA）长期合作的「美国情报消息人士」。

不过川普和他的支持者认为，此人很可能是欧巴马政府派来探查他竞选阵营的间谍。川普17日推文说：「如果属实，这会比水门案（Watergate）还大条。」

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