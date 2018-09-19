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此内容发布于2018年9月19日 下午3:50 最后更新 - 2018年9月19日 -15:50

（法新社北卡罗来纳州切里波因特19日电） 美国总统川普今天视察遭飓风佛罗伦斯肆虐的北卡罗来纳州时，承诺联邦政府将对灾区提供「百分之百」的支持。

空军一号（Air Force One）降落北卡罗来纳州纽斯河（Neuse River）的切里波因特海军陆战队航空站（Marine Corps Air Station Cherry Point）后，川普在记者者会中说：「泛滥洪水有的着实浩瀚。」

「我们有看到房屋根本被淹到屋顶的那些照片。」

飓风佛罗伦斯（Hurricane Florence）估造成数十亿美元灾损，并有数十人罹难，北卡州正在进行灾后复原，川普承诺联邦政府将提供援助。

川普说：「联邦的层面上必须怎么做，我们就会做到。我们会百分之百到位。」

他也向近40名罹难者致哀。

北卡州长古柏（Roy Cooper）表示，北卡州遭遇佛罗伦斯重击。一级飓风佛罗伦斯14日在当地海岸登陆，带来1000毫米雨量。

古柏说：「民众仍惊魂未定、河水还在高点，仍有人身陷险境。」

他表示，北卡州农夫的庄稼蒙受巨大损失，主要道路仍泡在水中，数以千计民众仍无电可用，「当然，许多店家倒闭，也有人无家可归」。

记者会后，川普和古柏一起对民众发放保丽龙餐盒，并问候灾民。

川普返华府前还将走访毗邻的南卡罗来纳州。

川普听取简报时问州政府官员当地诺曼湖（Lake Norman）灾情如何。得知当地安然无恙时，川普说：「我喜爱那一带，说不出什么原因，但我就喜爱那一带。」

川普国家高球俱乐部（Trump National Golf Club）座落诺曼湖畔。

与此同时，出身北卡州的美国职篮NBA传奇巨星乔丹（Michael Jordan）宣布捐款200万美元协助灾后复原。

NBA夏洛特黄蜂（Charlotte Hornets）老板乔丹在北卡州的威明顿（Wilmington）长大。飓风佛罗伦斯就是在威明顿附近登陆。（译者：何宏儒）

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