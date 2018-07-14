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此内容发布于2018年7月15日 上午12:20 最后更新 - 2018年7月15日 -00:20

（法新社英国登拜里14日电） 美国总统川普今天前往自家位于苏格兰的高尔夫球场，再次掀起示威活动，「巨婴川普」气球也如影随形。川普和俄罗斯总统蒲亭16日将在芬兰赫尔辛基举行历史性高峰会。

川普的英国4日行已进入第3天，他今天前往自家位于苏格兰西南部的川普登拜里（Trump Turnberry）高球度假村，之后将启程赴赫尔辛基与蒲亭会面。

英国广播公司（BBC）报导，川普戴着一顶写有USA 字样的白色棒球帽，向高喊「反川普、反KKK、不容美国种族歧视」的抗议民众挥手致意。KKK是指秉信白人至上主义的三K党（Ku Klux Klan）。

聚集在附近海滩的示威民众特地爬上山坡，就为确保川普打高球时可以看到他们。

川普稍早时发推文写道：「我已经抵达苏格兰，并将在川普登拜里高球度假村待2天，期间将开开会、讲讲电话，希望还可打场高球，这是我主要的运动！这里天气极佳，这个地方真是太棒了！」

他也为自己邀功说道：「美股涨到2万5000点。」

除了川普登拜里外的示威人士，警方表示，爱丁堡（Edinburgh）也聚集约9000名抗议民众，没有人被捕。川普外形的橘色婴儿气球，则在示威人潮上空飘扬。

自嘲为「川普保母」的抗议民众莫瑞（Leo Murray ）表示：「我们这尊6公尺高的橘色愤怒婴儿代表美国总统，看他的小手，还有那一脸便秘的恶毒表情。」

民众高举的标语内容琳琅满目，包括「移居海外必有因」、「容不下川普的恨意」、「川普，你这个种族歧视的好战分子，滚！」、「甩掉川普」、「勿与川普贸易」和「川普绑架儿童」等。

主办单位表示，昨天约有25万人走上伦敦街头抗议。

英国贸易大臣佛克斯（Liam Fox）则认为，抗议人士「自取其辱」。

谈到民众对川普的敌意时，佛克斯告诉BBC电视台：「我不认为这反映了英国人民真正的礼节及好客之道。」

英国另类右派（alt-right）团体及挺川普阵营今天也在伦敦举行游行，警方表示，约有12人因暴力行为及妨害公共秩序被捕。

前述团体高喊「川普，我们爱你」等口号声援这位美国总统，当他们行经附近的反法西斯抗议人潮时，两派人马一度爆发混战。

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