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此内容发布于2018年7月13日 上午9:35 最后更新 - 2018年7月13日 -09:35

（法新社伦敦13日电） 美国总统川普到访英国，却异乎寻常地对东道主首相梅伊的脱欧策略加以攻击，使4天行程蒙上阴霾。数以万计英国民众今天则走上伦敦街头对川普示威。

示威群众手持写着「#丢掉川普」（#DumpTrump）、「抵制的嘉年华」、「我妈谁都喜欢，就是不喜欢你」等标语，沿牛津街（Oxford Street）朝特拉法加广场（Trafalgar Square）游行，高呼「禁川普、禁三K党（KKK）、禁美国法西斯」等口号。

有人敲打锅碗瓢盆、有人吹喇叭，更多人手里拉着「阻止川普」（Stop Trump）橘色气球。

伦敦版「妇女大游行」（Women's March）队伍前方有一名妇女头戴粉红针织「小野猫帽」（pussy hat）；「一起杠川普」（Together Against Trump）联盟今天稍晚也将进行全国性示威。

42岁示威群众罗斯（Georgina Rose）说：「川普厌女、恐同、仇外、助长偏执，有着小小的手。」

32岁的怀特（Grant White）手持讽刺川普的标语牌，让推特商标「推特鸟」臂膀别上纳粹党徽。他说：「我反对英国脱欧、反川普。我们得摆脱那股法西斯主义浪潮。」

伦敦其他地方的社运人士在国会前广场飘放龇牙咧嘴的橘色「川普婴儿」（Trump Baby）气球，伦敦��长沙迪克汗（Sadiq Khan）批准这个气球飘放2小时。

25岁示威群众基西纳（Brett Kirchner）来自美国北卡罗来纳州。他说：「身为美国人，我觉得这样很好，用和平方式抗议，许多人都会同意。在美国，会有很多人对这场抗议活动不开心，觉得太侮辱人。但也有人叫我传照片回去给他们看。不是每个人都喜欢川普。」（译者：何宏儒）

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