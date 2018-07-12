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此内容发布于2018年7月13日 上午12:50 最后更新 - 2018年7月13日 -00:50

（法新伦敦12日电） 美国总统川普前往英国访问，当局因应国民的抗议行动中，包括一个讽刺意味浓厚的「川普婴儿」大气球。不过伦敦西部一家酒吧却唱起反调，大举改造店面并准备办趴欢迎他。

这家原名詹姆森（Jameson）的酒吧位于富勒姆（Hammersmith），不但暂将店名改为「川普神臂」（The Trump Arms）向他致敬，还里里外外用美国国旗布置一番，更要替这位美国三军统帅办场「欢迎派对」。

踏进店里，与川普等身的复制人像旁，挂着一顶顶「让美国再度伟大」（Make America Great Again）的红帽。

14日料将有多达300人付2欧元（约新台币71元）入场费，参加酒吧的川普主题趴，届时酒吧将供应汉堡和热狗等美式餐点。

针对川普访英，抗议民众集资打造一个巨型气球，形状是个婴儿，有着川普的特徵，要在他访问期间于国会上空飘放以示抗议。

詹姆森酒吧的老板史密斯（Damien Smyth）告诉英国媒体，他认为店家不得不采取如此挺川普的立场，因为川普「不值得遭受这样的无礼」。

53岁的民众泰勒（Matthew Taylor）头戴川普红帽，从伦敦外的肯特郡（Kent）前来共襄盛举，享受暖身派对的氛围。他和酒吧老板的看法相同，认为美国总统应该受到更暖心的欢迎，而不是在伦敦上空飘扬「川普婴儿」气球。

泰勒说：「我尊重表意（自由）权。」但又表示：「那样做实在幼稚又不尊重人。」

根据民调机构「舆观」（YouGov）一份共1648人的受访调查，约77%英国人对川普持反感态度。（译者：梁元龄/核稿：徐睿承）

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