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此内容发布于2018年6月21日 上午2:50 最后更新 - 2018年6月21日 -02:50

（法新社华盛顿20日电） 怒不可遏的美国议员今天针对总统川普多管齐下的贸易攻势拷问商务部长罗斯（Wilbur Ross），他们说，这样做可能让事情失去控制，伤害美国经济。

参议员告诉罗斯，美国贸易政策会疏离盟邦、危及美国人生计。他们为许多对象争取权益，从密苏里州的铁钉制造商，到华盛顿州的樱桃农都有。

犹他州联邦参议员、参院财政委员会（Senate Finance Committee）主席海契（Orrin Hatch）表示：「部长先生，您考虑这些关税时，知道您课的是美国家庭的税。」

海契表示：「你在把美国工作置于危境，你们是在摧毁市场，不论是国内还是国外，美国各种类型、种类和大小企业的市场。」

海契表示，川普扬言对汽车业课徵25%关税，相当于对美国消费者增加730亿美元税款，会危及20万个工作，以及年汽车出口650亿美元。

爱阿华州共和党籍参议员葛拉斯里（Chuck Grassley）则抨击政府，追求「政府主导的重商主义经济，而不是自由市场经济」。爱阿华州的大豆农极度仰赖对中国的出口。

罗斯则反驳说，依川普的看法，美国已经是长年贸易战的输家，现在才开始反击。

罗斯表示，川普咄咄逼人的举动，促使美国贸易伙伴抗拒起金属贸易有害的供过于求。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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