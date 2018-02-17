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此内容发布于2018年2月17日 上午3:05 最后更新 - 2018年2月17日 -03:05

（法新社佛罗里达州庞巴诺滩16日电） 美国总统川普与第一夫人梅兰妮亚（Melania Trump）今天前往佛罗里达州道格拉斯中学附近的一所医院，看望枪击案受害者。

道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）14日发生开枪滥射案，夺走17条生命。

川普夫妇探视的是布罗瓦北健康医院（Broward Health North Hospital）。白宫官员说，他们感谢医护人员「协助挽救生命」。

官员说，川普与梅兰妮亚还将视察布罗瓦郡警长办公室，「接见执法人员，他们勇敢拯救了一些人」。

川普夫妇赴医院探望的消息并未事先宣布。

川普整个总统日（Presidents' Day）周末长假都待在他的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）。海湖俱乐部距离发生滥射事件的派克兰市（Parkland）仅45分钟车程。

枪击事件后，川普誓言处理心理健康和校园安全问题，却绝口不提枪械管制。

非营利组织「城镇枪械安全」（Everytown for Gun Safety）统计，2013年1月以来，全美至少发生291起校园枪击案，平均每周一起。（译者：陈妍君/核稿：张佑之）

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