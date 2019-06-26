（法新社华盛顿26日电） 美国总统川普今天启程飞往20国集团（G20）峰会，临行前再度猛烈批评与多国之间的外交关系，警告已「准备好」对中国课徵新关税，并指控美国最亲密的几个盟国爱占便宜。

空军一号今天在炎热的天气中从华盛顿起飞，川普似乎是在撂狠话，表明他在日本大阪与G20国家领袖见面时将火力全开，会后他将停留南韩。

川普宣称他是以强硬手段在打美中贸易战，表明他29日与中国国家主席习近平举行各界密切关注的会谈时，不打算做更多的让步。

川普接受福斯财经新闻网（Fox Business Network ）访问时说：「中国的经济快完蛋了，他们希望达成协议。」

川普已经对价值逾2000亿美元的中国商品加徵进口关税，以迫使北京当局保护智慧财产和对贸易制度进行改革。华府宣称中国因不公平贸易措施拥有庞大的优势。

川普指出，他也准备对所有其余中国进口品课徵关税，价值超过3000亿美元。他说：「另有3250亿美元的（中国）商品我还没课税，已经准备好要课徵关税。」

不过，川普原本扬言对这些中国商品一口气加徵25%关税，如今改口说可能从10%起徵。

川普试图重修美中规定的激进作法，只是更广泛的政策一部分，以调整他称不利于美国的制度。

他在冗长的福斯访问中说：「这个世界几乎所有国家，都占了美国很大便宜，令人难以置信。」

川普将眼光放远，也批评亲密伙伴越南、德国与日本。他说，就不公平的贸易作法而言，越南「甚至比中国更糟」。越南是「滥用制度最严重的国家」。

他称德国「拖欠款项」，没有对北大西洋公约组织（NATO）预算贡献足够的经费。

他说：「德国向俄罗斯支付数十亿美元购买能源，这还好。他们向俄罗斯支付数十亿美元，而我们就该保护德国，德国都在拖欠款项，这样好吗？」

对于华府最亲密的亚洲盟友日本，川普也有类似抱怨，因为日本自二次大战战败后，一直受到美军保护。

他说：「如果日本遭到攻击，我们将打第3次世界大战。我们将拿我们的生命与财产，杀入战场保护他们。不过，如果我们遭遇攻击，日本可以不必帮助我们。他们可以在索尼（Sony）电视上看我们打仗。」

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