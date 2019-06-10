此内容发布于2019年6月11日 上午12:20

（法新社华盛顿10日电） 在美国前总统尼克森（Richard Nixon）时代担任白宫法务顾问的狄恩（John Dean）今天告诉国会，前总统的非法之举与川普涉嫌妨碍司法的行为之间，存在「惊人」的相似之处。

狄恩在「水门案」丑闻爆出期间，曾做出不利尼克森（Richard Nixon）的证词。

狄恩告诉众议院司法委员会，特别检察官穆勒（Robert Mueller）在报告中提出10项川普意图妨碍司法的事例，一如特检雅沃斯基（Leon Jaworski）1974年交给国会的着名「路线图」，导致尼克森遭到弹劾，被迫下台。

高龄80岁的狄恩对众院司法委员会说：「就许多方面而言，穆勒针对川普的报告，宛如针对尼克森总统的…所谓水门案路线图。」

狄恩说，这两者之间存在「惊人的相似之处」，特别是有关妨害司法这方面。狄恩担任白宫法务顾问期间，曾涉及扼杀水门案调查的非法行动。

狄恩提到，其中一个相似处是川普命令时任白宫法律顾问麦甘（Don McGahn）采取行动以开除穆勒，在涉嫌阻挠调查上扮演要角。

狄恩说，「在穆勒报告引用有关妨害司法的事例中，麦甘是最突出的人证」，就像46年前的他。白宫阻止麦甘前往国会作证。

狄恩赴众院司法委员会作证之际，国会民主党人正在为是否就川普干预穆勒调查通俄案发动弹劾进行辩论。

川普为此大动肝火，他在推特狠酸狄恩是「不正派的律师」，欲助民主党人「重启」调查。

川普推文说：「不敢相信他们把狄恩这位不光彩的尼克森时期白宫顾问叫来作证，他拿钱为美国有线电视新闻网（CNN）撰稿。没有共谋！没有妨碍（司法）！民主党人只想重启调查，他们永远不会成功！」

此外，川普对记者说，「多年来，狄恩一直都是失败者」。

询及是否认为自己可能像尼克森一样被迫辞职，川普说：「我不会走」。

他还说：「你无法弹劾一个没做错任何事的人。」（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）

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