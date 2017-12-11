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此内容发布于2017年12月11日 下午10:35 最后更新 - 2017年12月11日 -22:35

（法新华盛顿11日电） 美国一位联邦法官今天拒绝延后跨性别人士从军的起始日，对反对他们入伍的总统川普（Donald Trump）不啻为一大打击。

川普今年7月推了3篇文，表示跨性别军队无法「以任何身份」服役，说会出现「庞大」医疗支出和紊乱。

川普这些言论和随后正式发布的白宫备忘录引发众怒，数名现役军人和多个人权团体很快提告。目前已有两位联邦法官作出与川普禁令相违的判决。

根据最初是在欧巴马（Barack Obama）仍执政时就颁布的新政策，国防部本应于今年7月1日起接受跨性别人士入伍，但国防部长马提斯（Jim Mattis）把期限推延6个月到明年1月1日，以待进一步审查。

上周诉讼仍在进行时，美国司法部要求联邦地区法院，再将期限从1月往后延。

但联邦地区法院法官柯勒-柯特里（Colleen Kollar-Kotelly）今天判决，政府无法证明，若军方1月1日起接受跨性别者，会带给政府「无法挽回的伤害」。

政府律师引述国防部代理副助理部长希柏特（Lernes Hebert），说1月的期限将「给司法部和军方带来极大负担」，因为「有相当多必要措施与实施这个重大繁复的政策变革有关」。但法官不采。

判决写道：「被告（政府）在将近一年半的时间里，已有机会为跨性别者入伍作准备。」

国防部发言人伊斯特本（David Eastburn）少校表示，因应新出炉判决，军方已在「规划准备」明年1月1日起徵召跨性别者入伍。（译者：中央社梁元龄）

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