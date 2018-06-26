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此内容发布于2018年6月26日 上午8:50 最后更新 - 2018年6月26日 -08:50

（法新社华盛顿26日电） 美国总统川普今天再度攻击哈雷机车，指控哈雷机车利用贸易战当作「藉口」，将生产从美国移往欧洲市场。

川普发推文斥责哈雷机车：「哈雷机车今年初表示，他们会将大部分在堪萨斯市的工厂作业移到泰国，这是早在宣布关税前发生的事。因此，他们只是利用关税/贸易战当作藉口。」

「当我请哈雷机车主管到白宫来的时候，我跟他们痛批其他国家，像是印度的关税太高…哈雷一定知道他们将机车回销美国，将不得不付出高额税金。」

哈雷机车在美国销售成绩委靡不振，1月因此宣布关闭位于密苏里州堪萨斯市的组装厂，并将工作与宾州约克（York）的工厂进行整并。

哈雷机车昨天表示，计画将部分生产移至海外，避免受欧盟上周实施关税的影响。欧盟锁定美国车辆，作为报复川普对进口钢铝徵税计画的一部分。哈雷机车目前在澳洲、巴西和印度都有设厂。

川普也扬言对欧洲进口车加徵关税，这尤其对福斯汽车（Volkswagen）、BMW和戴姆勒（Daimler）的故乡德国造成重创。

他说：「我们正完成对来自欧盟汽车关税的研究，他们长久以来用贸易壁垒和关税的方式占美国便宜。过不了多久，这最终全都会扯平。」

川普也说，哈雷机车「根本不应该在另一个国家设厂！他们的员工和顾客早就对他们非常生气了。」

他还警告说：「如果他们迁厂，小心点，这将是末日的开始，他们投降了，他们半途而废了！他们的光环将会消失，他们将要缴纳从所未见的重税。」（译者：陈昱婷/核稿：刘学源）

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