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此内容发布于2018年3月18日 下午4:35 最后更新 - 2018年3月18日 -16:35

（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普今天加大力道攻击「通俄门」调查，认为对他有偏见，不过火力没有针对特别检察官穆勒。国会议员则警告，若穆勒遭到开除，将会跨越「巨大的红线」。

川普一大早又是一阵推文，坚称穆勒（Robert Mueller）调查团队充斥对他有偏见的「冷酷无情」民主党人。

川普写道：「有任何一个人认为这样公平吗？根本就没有勾结！」他昨晚推文说：「穆勒调查这种事根本就不该开始。」

川普对穆勒调查的对抗日增，这是他发出的最新一把火。穆勒不仅锁定2016年总统大选时，川普阵营是否跟俄罗斯勾结，也在调查川普就任后是否寻求妨碍司法。

另外，川普也瞄准已遭革职的前联邦调查局（FBI）副局长麦凯比（Andrew McCabe）。

麦凯比的律师布隆威契（Michael Bromwich）对此毫不留情推文回应说：「我们不会对总统幼稚、诽谤、令人作呕而且虚假的推文一一回应。这些推文倒是证实了，他已破坏导致麦凯比去职的整个过程，并且使其不合法。」

就连共和党重量级国会议员今天都对川普提出警告，强调任何开除穆勒的企图都将造成严重后果。

共和党联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）告诉有线电视新闻网（CNN）：「他（指穆勒）有一分证据办一分案。我认为，让他不受干扰做好自己的工作，这很重要。有此同感的共和党人还有很多。」（译者：何宏儒）

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