（法新社华盛顿23日电） 一个提名人和俄罗斯的关系被特别注记，另一人被标注与白人至上主义组织有关联，还有几个人在川普当选总统前对他多所批评，也被特别标记出来。

新闻网站Axios今天公布政府审查文件，这些都是其中透露的讯息。文件列出川普2017年上任后考虑延揽入阁人选的背景，其中一些人后来确也进了政府。

这些文件显示，川普政府非常了解一些困扰内阁初期成员的不适当关系。其中许多后来请辞或被迫离职。

在能源界担任要职的提勒森（Rex Tillerson）和俄国的关系据说「很深入」，但他仍当上了国务卿，直到去年川普炒他鱿鱼为止。

川普政府非常了解曾任奥克拉荷马州检察长的普鲁特（Scott Pruitt）「和大能源公司勾结的传言」，川普却仍任命他为环境保护署（Environmental Protection Agency）署长。

普鲁特去年7月因连串道德丑闻曝光而辞职。

Axios并未刊登全部文件，但形容这些文件是标准的白宫高阶官员「政治审查表格」。

川普以反击批评者着称，但这些曝光的文件却显示，曾批评他的人，川普也会用。

穆瓦尼（Mick Mulvaney）曾说川普「不是很好的人」，如今他却当上了白宫幕僚长。

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