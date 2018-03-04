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此内容发布于2018年3月4日 下午10:35 最后更新 - 2018年3月4日 -22:35

（法新社华盛顿4日电） 尽管贸易战疑虑四起，美国总统川普今天示意，即使针对进口钢铁与铝材课徵关税引发争议，这项政策会持续下去。

川普在推特上写道：「几乎所有贸易协定，美国都是吃亏一方。好多年来，无论敌友都占尽美国便宜。我国钢铁与铝业已死。抱歉，改变的时候到了！」

今天稍早川普政府两名官员表示，针对进口钢铝分别课税25%、10%，美国盟友也可能无法幸免。

商务部长罗斯（Wilbur Ross）在美国广播公司（ABC）「本周」节目上说：「据我所知，总统跟几位世界领袖谈过。这次很明显是他自己决定。但直到此刻，就我知道的，他谈的是相当粗略的作法。」

罗斯接着在国家广播公司（NBC）「会晤新闻界」节目受访时承认，就像川普在其他议题上的态度，川普这次还是可能改变心意。

罗斯说：「我们再看看，再看看。我知道许多国家的部长正与总统沟通，他们也同我及其他人谈。我们看看事情怎样发展。总统会做决定。」

川普1日突然宣布钢铝课税，引发各界忧心掀起贸易战，并导致美国贸易伙伴强烈抗议。（译者：林宏翰/核稿：徐崇哲）

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