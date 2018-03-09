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此内容发布于2018年3月9日 上午7:35 最后更新 - 2018年3月9日 -07:35

（法新社首尔9日电） 南韩今天发布重大消息，指美国总统川普将与北韩领导人金正恩举行会谈。这将是美国现任总统与北韩领导人的首次会晤，为一连串外交行动中，最新也最惊人的一步。

北韩为发展核武及射程达美国本土的洲际弹道飞弹，数十年来力抗严厉的国际制裁。但北韩表示，若其所谓的威胁得以化解，便愿意将武器计画交付谈判。以下是法新社及彭博（Bloomberg）对这项戏剧性发展的分析与预测。

●川普及金正恩的峰会将在何处举行？

迄今为止已获证实的是，双边会谈将在5月底登场。

金正恩和南韩总统文在寅4月下旬将于分隔南北韩的非军事区会晤，川普与金正恩若于同一地点举行会谈，双方不但容易抵达，且环境是在控制下，也有所需设施，可能是目前的最好选择。

象徵性较低、较为中立的地点为北京和日内瓦，但在这些地点举行会谈，意味着3位要角不得不与东道主一同规划会晤事宜。

●核武议题是否将跃上谈判桌？

南韩一位高阶官员说，「金正恩表达尽快与川普总统会面的意愿」，川普则说「将在5月会见金正恩，以实现北韩永久非核化的目标」。

一份报导指出，北韩已承诺停止发展洲际弹道飞弹，但是否履行，端视「美国态度」而定。

●金正恩为何软化立场？

金正恩可能认为，在核武研发取得进展后，他已处在有利的谈判地位。

此外，金正恩同时可能也尝到了联合国安理会、美国及欧洲联盟祭出更严厉制裁的苦果。

若干分析家指出，北韩货币储备已经减少，使重要进口物资缩减。此外，金正恩也可能视这次会议为制造美国与南韩分歧的良机。

●川普将如何准备赴会？

分析家指出，北韩外交官以强硬及狡猾的谈判技巧闻名，且「相当讲究权谋」。

但在川普治下，国务院已有多位韩国问题专家离职，川普也尚未任命驻南韩大使。原本呼声最高的专家车维德（Victor Cha），据报因不支持对北韩发动先制攻击，而已不在考虑之内。

美国国务院北韩政策特别代表尹汝尚（Joseph Yun）上周退休，通常在两国元首会面前会采取的外交奠基工作，目前也付之阙如。

釜山国立大学副教授凯利（Robert Kelly）说：「召开峰会之前，通常会由较低层官员进行一长串谈判，以敲定诸多细节。」

他发推文说，「总爱追求曝光率的川普，一头就栽了进去」；并警告，川普「可能背离美国与南韩数十年来的政策，而他对此政策自然一无所知。他还可能与北韩达成某种其他美国官员不支持的协议，以求『获胜』。」

●两人互动方式为何？

金正恩与川普截然不同，但在某些方面，却惊人的相似。金正恩被选定为金氏政权的继承人，多年来也一直为掌权暖身，而川普是史上最令人跌破眼镜的美国总统之一，他入主白宫前的身分是房地产大亨及实境节目主持人。

金正恩逾6年的处理国事经验远多于川普，他预料将在位数十年，因此有长期计画，也毋须为国营媒体的报导操心。

但是这两个人都高度重视忠诚度，并将家庭成员纳入他们最亲密的顾问之列，两人也好炫武。川普曾要求在华府举行阅兵式，而金正恩通常每年都会在平壤举行阅兵。

●南韩的角色为何？

引人注目的是，近日所有的重要公告，都是由南韩宣布。

南韩特使在没有美国官员在场的情况下，于白宫透露北韩愿就核武进行谈判，而川普将接受会面的邀请。

川普上任后的最初几个月里，他专注与中国沟通，欲藉此影响北韩，并与日本首相安倍晋三交好，使首尔当局忧心遭到忽略。川普指责南韩总统文在寅「姑息」北韩后，更加深南韩的孤立感。

但文在寅把握冬奥良机，设法为美国及北韩的谈判穿针引线。

●中国将有何反应？

几十年来，北京一直是北韩的重要外交保护者、主要贸易对象及援助国，但近年来双边关系恶化。

金正恩未前往北京向习近平主席致意，北京也越来越对北韩的行为感到失望，甚至前所未见地展现对北韩祭出更严厉制裁的意愿。

北京也担心平壤政权崩溃后，可能导致难民涌入中国，及两韩统一后，美军可能在中韩边界驻军等。

因此北京乐见达成协议，多年来中国一直敦促恢复过去由北京主持的六方会谈。在南韩本周宣布举行历史性的两韩高峰会后，北京直言「我们为他们欢呼」。（译者：钟佑贞/核稿：张佑之）

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