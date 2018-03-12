下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月12日 上午4:35 最后更新 - 2018年3月12日 -04:35

（法新社北京12日电） 长期以来，中国自认在终止北韩拥核的协商过程扮演核心角色，也呼吁美国直接和北韩对话。但当谈判真的发生，北京很可能从未料到，他们竟会从谈判桌缺席。

美国总统川普8日同意与北韩领袖金正恩见面，事件发展过程却不见中国踪影。事实上，自从金正恩2011年接替过世父亲金正日统治北韩以来，中国国家主席习近平从未与这位年轻的领导人会面。

尽管中国依旧是北韩唯一盟邦和主要经济援助国，但在川普施压下，习近平支持联合国（UN）对平壤核子试爆和飞弹试射施加连串制裁，此后中国和北韩的关系便转坏。

川普出人意表同意会见金正恩，在中国显然令许多人感到震撼。一向维护中国官方颜面，并为其立场辩护的环球时报，9日发表社评指出：「中国人应放平心态，保持定力，不应有『中国被边缘化』的想法，跳出那样看问题的角度。」

这反映出在中国有人担心，当国家加紧努力尝试挤进全球外交舞台中心，如今是否遭到平壤排除在沟通的圈子之外。

乔治城大学（Georgetown University）和美国企业研究所（AEI）中国和北韩关系专家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）表示：「就连川普国安团队部分人士都不知道这项重大政策改变，我怀疑川普总统事先通知中国，且确定没给中国许多时间反应。」

华盛顿乐于利用中国对北韩施加经济压力，却无意让北京参与较敏感的协商工作。梅惠琳说：「川普政府视中国为和平解决北韩核问题的绊脚石，并认为中国不算是外交对话不可或缺的成员。」

但中共中央党校国际战略研究院教授张琏瑰指出，川金峰会将对中国区域利益带来哪些影响，北京对此抱持疑虑很正常。他表示：「若邻国北韩继续发展核武，中国可能受到最大波及。因此可以说，中国是最重要的相关国家。」

中国长期推动美国和北韩对话，却认为这只是恢复沉寂已久的六方谈判第一步。六方包括中国、美国、日本、俄罗斯和南北韩，北韩在2009年突然退出谈判。

加拿大英属哥伦比亚大学（University of British Columbia）亚洲研究所（Institute of Asian Research）高级研究员姜闻然指出，「北京最乐于扮演斡旋者的角色」，而中国「仍相信」北韩非核化过程必须由所有六方参与。

华盛顿战略暨国际研究中心（CSIS）亚洲资深顾问葛来仪（Bonnie Glaser）则认为，中国可能提议主办川金峰会，如此一来「至少提高他们的曝光度」。

她表示：「中国人总担心，美国和北韩会不顾中方利益达成协议。…美国人总是觉得这些顾虑很可笑。」（译者：张正芊/核稿：严思祺）

Neuer Inhalt Horizontal Line