此内容发布于2019年5月14日 下午10:35

（法新社华盛顿14日电） 美国联邦参议院情报委员会为调查俄罗斯介入美国2016年大选一事，上周传唤总统川普长子小唐纳．川普，熟知内情的消息人士今天透露，小唐纳已同意在6月中赴参院作证。

消息人士说，闭门作证的内容涵盖甚广，可能包括小唐纳对在莫斯科兴建川普大楼（Trump Tower）计画的了解程度，以及小唐纳、川普前竞选总干事曼纳福特（Paul Manafort）、川普女婿库许纳（Jared Kushner）和一名俄国律师2016年6月在川普大楼会晤一事。

小唐纳（Donald Trump Jr.）同意赴参院作证的消息最先由「纽约时报」（New York Times）揭露。

这名消息人士质疑媒体报导说，委员会提问将仅限于和小唐纳与俄罗斯官员对话有关的5或6个主题。

一名委员会发言人拒绝置评。小唐纳的律师也未立即回应置评要求。

小唐纳与参院情报委员会达成协议，化解了国会与白宫的紧张。媒体报导，小唐纳起初同意出面作证，稍后却因不明原因食言。

两名国会消息人士上周表示，调查小组已传唤小唐纳赴情报委员会作证。

参议员将就小唐纳2017年9月向参议院司法委员会提出的证词进行提问，他当时说的话与川普前私人律师柯恩（Michael Cohen）所言互有矛盾。柯恩因向国会说谎，已于本月开始服刑。

由共和党籍参议员柏尔（Richard Burr）率领的情报小组，是参议院中唯一对俄罗斯干预美国政治指控进行两党调查的委员会。参议院目前由共和党掌控。

参议院情报委员会传唤小唐纳作证，也引起共和党内若干川普忠实支持者的强力反弹。共和党人寻求结束特别检察官穆勒（Robert Mueller）对俄罗斯干预2016年总统大选为期两年的调查，穆勒的通俄门调查报告删节版已于上个月公布。

川普不愿在调查俄国干预大选一事上与国会合作，声称穆勒3月底完成的报告，已为他「彻底洗清」通俄和妨害司法的罪名。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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