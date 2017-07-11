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此内容发布于2017年7月11日 下午2:50 最后更新 - 2017年7月11日 -14:50

（法新社华盛顿11日电） 美国总统川普长子小唐纳．川普今天公布的电子邮件显示，他欣然接受俄罗斯支持川普总统选战的努力，并承认他「喜欢」从莫斯科方面获得不利于希拉蕊．柯林顿的资讯。

一名与小川普（Donald Trump Jr）对话者告诉小川普，他可以获得「非常高阶且敏感的资讯」，这些资讯是「俄罗斯及其政府对川普先生支持的一部分」。

根据小川普公布的电子邮件，小川普回道，「如果你所说的是这个，我喜欢」，并与这名消息人士安排会面事宜。

小川普在其推特帐户公布的这一系列完整电邮，让川普阵营与俄罗斯勾结以影响2016年美国总统大选指控所引发的政治风暴，更加猛烈。

美国情报机构已断定俄罗斯总统蒲亭批准大规模行动，以使选举对川普有利，包括骇入民主党网站和公布令人尴尬的电邮。

小川普公布的这些电邮，将他推向美国国会和联邦调查局等调查川普团队是否知情的调查中心。

小川普起先声称他和俄罗斯律师维塞尼茨卡雅（Natalia Veselnitskaya）会面是谈领养俄罗斯儿童问题，但随着更多细节浮现，提出不同的解释。

在今天公布的电邮中，与川普一家关系密切的政论家、前英国小报记者高德史东（Rob Goldstone）告诉小川普，他得知俄罗斯愿意透过他所代表的流行乐歌手艾明．阿加拉罗夫（Emin Agalarov）提供不利于希拉蕊的材料。

高德史东在2016年6月3日的电邮写道：「俄罗斯检察总长今天早上和他的父亲阿瑞斯（Aras）会面，表示愿意提供一些可控告希拉蕊及她与俄罗斯来往的官方文件和资讯，这对令尊将非常有用。」

他表示：「这显然是非常高阶且敏感的资讯，但也是俄罗斯及其政府对川普先生支持的一部分，艾明和阿瑞斯在这方面也提供了协助。」

小川普在不到20分钟后回道：「谢了，劳勃（Rob，高德史东），非常感谢。我现在在路上，不过也许我可以先和艾明谈个话。我们似乎有一些时间，如果你所说的是这个，我喜欢，尤其是在稍后的夏天。」

这些电邮收发的时间，恰值希拉蕊几乎笃定获得民主党提名，而川普正把眼光投向即将于夏天展开的大选。

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