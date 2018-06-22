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此内容发布于2018年6月22日 上午6:50 最后更新 - 2018年6月22日 -06:50

（法新社巴黎22日电） 欧洲联盟22日加入刚爆发的全球贸易战，杠上美国，对美国象徵性的出口品出手，以反击美国加徵金属关税。

在此之前，世界两大经济体美国和中国已出现贸易紧张态势；而追求「美国优先」（America First）政策的川普也对其他重要贸易伙伴发动了贸易攻势。

以下为法新社整理的川普与世界各国发生的贸易冲突：

●中国

上周川普宣布对价值500亿美元的进口中国商品课徵25%关税后，因为他认为北京提高中国关税是「令人无法接受」作法，19日命令美国贸易代表署再列出约2000亿美元中国输美商品，额外课徵10%关税

川普说，如果中国依其所言加大报复力度，他会针对另2000亿美元中国商品徵税。

也受到美国开徵钢税影响的中国谴责川普这种「极限施压和讹诈」的做法，并警告，如果川普的威胁成真，将再度「做出强有力的反制」。

●欧盟

欧盟22日起对美国象徵性出口商品开徵报复性关税，比如牛仔裤、摩托车和威士忌等。

川普1日兑现他的威胁，对欧盟国家的钢铝分别徵收25%和10%进口税后，欧盟展开报复。

欧洲也担心华府会对进口车开徵惩罚性关税的威胁会实现，德国强大的汽车业尤其担心。

●加拿大和墨西哥

虽然加拿大、墨西哥和美国都是北美自由贸易协定（NAFTA）成员，但加拿大和墨西哥也都逃不过美国对钢铝加税的手掌心，并扬言要展开报复。

川普和加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）在9日结束的七大工业国集团（G7）峰会相互开炮。

●日本

日本是川普徵收钢税的另一个目标，日方称此，这令人「极为震惊」。

日本在无法说服华府豁免关税后，已通知世界贸易组织（WTO），计划对总价500亿日圆的美国商品采取报复措施。

●南韩

华府和首尔3月宣布，已就谈判中的自由贸易协定达成共识，南韩将向美国车商进一步开放国内市场。

●俄罗斯

也受到美国钢税冲击的俄国已通知WTO，正计划进行报复。

美国锁定俄国寡头政治人物和企业进行制裁，他们遭控支持俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）疑似破坏西方民主的努力，导致美俄贸易关系紧绷。

●伊朗

川普5月宣布美国退出2015年与伊朗签订的核协议，这意味会对这个伊斯兰共和国实施新一波制裁，与伊朗有生意往来的企业也将遭到惩罚。

法国道达尔集团（Total）、法国宝狮（Peugeot）和俄国路克石油公司（Lukoil）等数家企业曾表示，他们正准备在美国设下的最后期限11月4日前退出伊朗。（译者：陈昱婷/核稿：张佑之）

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