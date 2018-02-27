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此内容发布于2018年2月27日 上午3:50 最后更新 - 2018年2月27日 -03:50

（法新社巴黎27日电） 法国总统府宣布，马克宏总统4月23至25日将赴美国进行国是访问。这将是美国总统川普去年就职迄今，外国领导人首次往访。

届时两位总统将召开联合记者会，川普也将以国宴款待马克宏。

法国总统府昨天晚上表示：「此次邀访反映两国长期历史邦谊和结盟关系，以及两位总统的关系稳固。」

川普1月提出这项邀请。

外交消息人士透露，马克宏（Emmanuel Macron）可能会趁此次访美前往纽奥良一趟。法国人1718年建立这座城市，当地今年将庆祝建城300周年。

马克宏去年7月邀请川普访法，共同庆祝法国国庆巴士底日（Bastille Day）。当时，香榭丽舍大道（Champs-Elysees）盛大的传统阅兵典礼，让川普留下深刻印象。

白宫本月表示，川普希望举办与法国类似的阅兵仪式。这突破传统之举一来为展现美国军力，二来要强调他三军统帅的角色。

虽然川普和马克宏声称彼此关系良好，也进行多次会面，两人在各项重大议题上仍立场分歧，尤其是川普退出对抗气候变迁的2015年巴黎气候协定。（译者：陈妍君/核稿：张佑之）

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