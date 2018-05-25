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此内容发布于2018年5月25日 下午10:05 最后更新 - 2018年5月25日 -22:05

（法新社华盛顿25日电） 在突然宣布取消风险颇高的川金会隔天，美国总统川普今天又改口，美国与北韩正在讨论，他与北韩领导人金正恩的峰会可能终究仍开得成，且「很可能」维持原定的6月12日登场。

川普对北韩重燃川金会希望的最新声明表示欢迎、称之为「很棒的消息」后，他在白宫对媒体说：「我们就看看会发生什么事吧。」

川普今天稍后又推文表示，有关重新恢复川金会，正与北韩进行「极富成效的对话」。

川普写道：「若最终开得成，很可能仍按计画于6月12日在新加坡举行。」川普甚至表示，若有必要，峰会可能进一步延长。

川普昨天宣布原定在新加坡的川金会取消，把原因归咎于北韩近日「的盛怒与公然的敌意」。不过北韩今天又回应，称愿与美国在「任何时间」对谈，川普对北韩此番回应以「温暖及富有成效」表示欢迎。

川普对此说：「我们现正和他们讨论，他们非常想跟我们谈，我们也想这么做。」

美国国防部长马提斯（Jim Mattis）表示，川金会「可能有好消息」；白宫新闻秘书桑德斯（Sarah Sanders）告诉媒体：「若峰会如期6月12日举行，我们会准备好。」

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）与南韩外长康京和（Kang Kyung-wha）通电话，表示美国与南韩同意保持「密切合作」，就与北韩对话创造条件。

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