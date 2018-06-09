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此内容发布于2018年6月9日 下午6:05 最后更新 - 2018年6月9日 -18:05

（法新社魁北克拉马尔拜9日电） 美国总统川普今天预测指出，当他与北韩领袖金正恩举行高峰会时，他于头一分钟内就能知悉，与金正恩谋和的「仅只一次机会」是否有成功机会。

在搭机转往新加坡与金正恩展开历史性峰会前，川普信心满满，并夸耀双方谈判团队间接触一直都积极正面。

川普准备提早离开还在加拿大召开中七大工业国集团（G7）高峰会转赴亚洲时表示，「就真正意义而言，那是未知领域，但我真的感到有信心。」

川普在记者会上表示：「我感觉到，金正恩想要为他的人民做一些很棒的事，他拥有那个机会，仅只一次机会。」川普并称，北韩方面一直「与我们合作良好」。

川普说完话后，搭乘直升机飞往位于波哥维（Bagotville）的加拿大空军基地，转搭空军一号座机飞往新加坡，预定10日晚抵达当地。

川普和金正恩预定12日举行首次美国与北韩高峰会，川普寄望金正恩将会扬弃核武计画，交换美国提供安全保证。

川普是最先离开加拿大峰会的G7领袖，他在峰会上曾向其他领袖简报新加坡峰会。

声称正从事和平任务的川普，被询及得花多久时间才能搞清楚，金正恩到底有多认真想达成某种和平协议，他回答称，「我认为在头一分钟内我就会晓得。那是我的风格，我的感觉。那是我做事的方式。」

川普又说：「我想，我很快就会知道，依我之见，是否会有某种正面结果。如果我认为不可能发生，我就不会浪费我的时间。我这次不想浪费时间。」

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