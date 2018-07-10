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此内容发布于2018年7月10日 上午10:05 最后更新 - 2018年7月10日 -10:05

（法新社华盛顿10日电） 美国总统川普今天出发前往布鲁塞尔参加北大西洋公约组织（NATO）峰会前说，他与俄罗斯总统蒲亭会谈，可能比他与欧洲盟邦会谈容易。

川普登上空军一号专机前对记者说：「老实说，蒲亭（Vladimir Putin）可能是他们当中最容易的一个。谁会这么认为呢？」他指的是即将与蒲亭在芬兰赫尔辛基的会面。

川普也誓言不让欧洲联盟「占便宜」。他说，在支持北大西洋公约组织方面，欧盟做得不够，并在贸易方面占美国的便宜。

他告诉记者：「与北约会谈肯定会很有趣。北约对我们不公，但我想我们会讨论出一些成果。我们付出太多，他们付得太少。但我们会找到解决方法，所有国家都会满意。」

川普加重批评长年的欧洲伙伴，盟邦准备迎接可能是北约多年来最富敌意的一次会议。川普稍早发推文说：「为保护其他国家，美国的支出比任何国家都高出好多倍，这对美国纳税人不公平。」他称目前情况「非常不公平」。

「除此之外，我们对欧盟的贸易逆差达到1510亿美元，欧盟并对我们施以高额关税（和贸易障碍）。」（译者：罗苑韶/核稿：严思祺）

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