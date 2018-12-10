川普：封口费为单纯私人交易 只是民事问题

此内容发布于2018年12月11日 上午12:50

（法新社华盛顿10日综合外电报导）美国总统川普今天表示，他在2016年总统大选前支付给两名女性封口费是合法的，并称是「单纯的私人交易」，只是民事案件。

川普前私人律师柯恩（Michael Cohen）8月对银行诈欺和触犯选举经费相关法律认罪，坦承支付两名声称与川普有染的女性封口费。纽约联邦检察官7日要求对柯恩判处入狱「重刑」。

但川普否认相关付费是构成违反美国选举财务法的罪证。

川普推文说：「没有（与俄罗斯）勾结，所以现在民主党把单纯的私人交易，错误指称是竞选献金…但其实并不是。」

检察官在法院文件上提到，「正如柯恩所坦言，他在『一号人物』（Individual-1）的协调及指示下，支付了两笔款项。」一号人物是检察官用以代表川普的用语。

柯恩依指示支付封口费给色情片女星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）及「花花公子」（Playboy）杂志前玩伴女郎麦道高（Karen McDougal），与川普有直接关联。

检察官指出，支付封口费意在影响选举结果。

川普则坚称，即使支付封口费是非法的，也是民事案件。他认为，支付封口费，由律师来做是对的，也不会有罚则的问题。（译者：纪锦玲/核稿：陈昱婷）

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