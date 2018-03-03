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此内容发布于2018年3月4日 上午12:20 最后更新 - 2018年3月4日 -00:20

（法新社华盛顿3日电） 美国总统川普宣布将对进口钢铁和铝制品课徵高额关税后，欧洲联盟（EU）扬言采取反制举措，川普今天警告，假如欧盟敢向美国品牌课税，美国就会拿欧洲制造的汽车开刀。

川普推文说：「倘若欧盟打算进一步提高已经非常巨大的关税，并增加美国企业在当地经商的障碍，我们将会对他们大量向美国倾销的汽车课税。」

川普还说，「他们让我们的汽车（等商品）难以在当地销售」，对他口中「巨大的贸易不平衡」加以抨击。

川普稍早也批评美国签署「非常愚蠢」的贸易协议，使美国年度贸易赤字高达8000亿美元（约新台币23.42兆元）。

川普宣布计划向进口的钢、铝制品课徵关税，还说贸易战是「好事，美国可轻易取胜」，引发众怒后，欧洲联盟执行委员会主席荣科（Jean-Claude Juncker）2日说，欧盟正针对Levi's和重型摩托车大厂哈雷大卫森等美国品牌拟定报复性措施。

荣科在德国汉堡出席会议时表示：「当欧洲企业和就业机会受到威胁时，我们不会坐以待毙。」

高喊「美国制造」口号的川普经常严厉抨击美国历任总统的贸易协议，说那些协议导致美国损失数以百万计工作机会。

川普一再指控欧盟阻碍美国在欧洲市场销售产品，扬言要向欧洲制造业者课徵关税，尤其针对德国和德国高档品牌。

然而，根据德国汽车工业协会（VDA），德国车在美国汽车市场仅占7.9%，而德国汽车制造商2017年在美国生产了80万3000辆车。

在美国销售的外国汽车制造商，大多都会在当地设立生产线。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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