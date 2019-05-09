此内容发布于2019年5月10日 上午1:20

（法新社首尔10日电） 北韩发射两枚短程飞弹，对陷僵局的核谈判未来施压后，川普说美方严肃看待北韩试射，且没有人对北韩试射开心，不认为北韩准备好谈判。

北韩公布的两次发射行动照片看起来很类似，专家表示北韩4日至少发射一枚短程弹道飞弹。长期监视北韩动态的美国网站「北纬38度」（38 North）报导指出，根据北韩发射产生的残骸，这枚「直接进口」飞弹是俄罗斯制的战术弹道飞弹伊斯坎德（Iskander）。

报导指出，如果北韩进口的是俄国制的伊斯坎德，「即具备搭载弹头，以极高精准度锁定南韩目标的现有能力」。

美国总统川普在白宫的一场活动里说，美国当局「非常严肃地」看待「短程飞弹」试射行动。他也告诉记者说：「没有人为此开心。」

他还说：「我们看看会发生什么事。我知道他们想要谈判，他们在讨论关于谈判的事，但我不认为他们准备好谈判了。」

美国国务院北韩政策特别代表毕根（Stephen Biegun）抵达首尔，与南韩官员磋商数小时后，北韩进行发射。

发射行动的新闻占据北韩劳动党机关报「劳动新闻」今天整个头版和第2页半面版面，搭配16张照片，当中有北韩领导人金正恩在掩体内监督发射行动的照片。

北韩中央通信社暗示可能会有更多发射行动，报导说金正恩「提出进一步增加国防单位打击能力的重要任务」。

北韩中央通信社引述金正恩的话报导：「只有拥有防卫主权的强大力量，才能保证国家真正的和平和安全。」（译者：陈昱婷/核稿：张晓雯）

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