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此内容发布于2018年6月15日 上午8:35 最后更新 - 2018年6月15日 -08:35

（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普今天表示，司法部督察长针对联邦调查局（FBI）处理希拉蕊电邮门调查的报告，对FBI前局长柯米（James Comey）和FBI本身「完全是场灾难」。

昨天司法部督察长的报告公布后，川普今天首度公开对此置评，他发推文说：「司法部督察长的报告对他的跟班柯米而言完全是场灾难，不幸的是对FBI而言也是如此。」

川普并说：「柯米现在正式沦落为FBI史上最糟糕的领导人，开除他是我为人民做的一件好事。敏锐的直觉。」

根据这份外界期待已久的司法部报告，柯米处理希拉蕊电邮门调查时出现「违抗态度」，但没有证据显示，他不起诉希拉蕊・柯林顿（Hillary Clinton）的决定带有政治偏颇。2016年民主党总统候选人希拉蕊因担任国务卿期间处理电邮不当遭FBI调查。

报告十分怪罪柯米和FBI，认为柯米屡屡规避机关规定和程序。他麾下两名探员在私人讯息中透露，「愿意采取正式行动以冲击」川普选情。

这份内部报告谈到希拉蕊电邮门调查一个关键时刻时说：「尽管我们承认柯米当时面临艰困的局面，过程中每个抉择都很为难，我们还是论定，柯米的判断严重错误。」

即便如此，司法部督察长对于柯米2016年7月5日宣布不起诉希拉蕊的决定没有异议。电邮门是指希拉蕊在国务卿任内以私人电子邮件伺服器处理公务。（译者：陈昱婷/核稿：张佑之）

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