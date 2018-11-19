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此内容发布于2018年11月19日 下午10:35 最后更新 - 2018年11月19日 -22:35

（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普今天重申昨天专访旧论，称应该早点逮到盖达组织首脑宾拉登（Osama bin Laden），继续将矛头指向前任政府和巴基斯坦。巴基斯坦总理伊姆兰汗今天反击。

伊姆兰汗（Imran Khan）今天要川普点出有哪个盟友在交战中牺牲得更多。

伊姆兰汗推文说，巴基斯坦在美国反恐战中有7万5000人伤亡，经济损失超过1230亿美元，美国「援助」仅才200亿美元。

川普在昨天播出的「福斯周日新闻」（Fox News Sunday）专访中说，「如果我们更早一点抓到宾拉登」该有多好，还暗示说，在巴基斯坦找到他的下落应该不难。

川普表示，他今年稍早取消对巴基斯坦的数亿美元援助，因为「他们根本没为我们做任何事」。川普还说，宾拉登在巴基斯坦住的地方很漂亮，「我猜他们会认为是不错的豪宅，我不知道，我见过更棒的」。

川普今天推文写道：「我们当然老早就该抓到宾拉登。我在（纽约）世界贸易中心攻击案发生之前就已在我的书中指出他。柯林顿总统错过了机会。我们付给巴基斯坦数十亿美元，他们从没告诉我们他住在那里。愚人！」

「我们不再付给巴基斯坦数十亿美元，因为他们会拿了我们的钱却没为我们做事，宾拉登就是一个最好的例子，阿富汗也是。他们就是许多国家取之于美国但无任何回馈的国家之一。这一切到此结束。」

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