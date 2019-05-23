此内容发布于2019年5月23日 下午9:35

（法新社华盛顿23日电） 美国总统川普今天表示，华为争议可能纳入与中国的贸易协议中，同时称华为「非常危险」。

川普也说：「华为非常危险。」「从安全观点、军事观点来看他们所为，非常危险。」

尽管如此，川普表示「很有可能」华府将与北京就终结日益升温的贸易冲突达成协议，且「华为可能包含在这项贸易协议中」。

美中双方针对华为的立场已变得强硬。美方以担心中国利用华为从事间谍活动为由，将这家手机暨电信公司列入黑名单，中方则指控华府「霸凌」华为。

川普说法恰与国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）的声明相互抵触。蓬佩奥数小时前表示，华为与贸易议题无关。

蓬佩奥接受CNBC访问时强调有两项不同因素：一是「国安要素」，另一是努力「创造两国间公平、互惠平等的贸易关系」。

蓬佩奥也反驳华为与中国政府关系的声明，表示任何经这家公司之手的数据都有落入不法之徒手中的「风险」。

蓬佩奥说：「说他们没有与中国政府合作，是错误的陈述。」华为「不仅与中国有很深的关联，与中国共产党也是如此」。

中国已将这两项议题联结在一起，指控美国「霸凌」华为。

中国外交部长王毅昨天警告，北京当局已准备好针对美中贸易战「奉陪到底」。（译者：徐睿承/核稿：陈昱婷）

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