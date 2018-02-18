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此内容发布于2018年2月18日 下午2:35 最后更新 - 2018年2月18日 -14:35

（法新社美国西棕榈滩18日电） 美国总统川普今天推文连发，承认俄罗斯在美国散播不安，成功达成「狂野梦想」。但川普却再次避免就俄国干扰大选，直接挑战莫斯科当局。

川普在推文里谴责前总统欧巴马没能遏止俄国，还指控联邦调查局（FBI）「花太多时间试图证明俄国勾结川普阵营」，却忽略情资而未能及时阻止佛罗里达州中学校园枪击案发生。

即便调查通俄案的特别检察官16日起诉13名俄国人，并详述俄国暗地影响2016美国总统大选以暗助川普，但川普至今仍没对俄国采取行动。

美国情报圈的首长们上周稍早已警告，俄国干扰美国选举仍在持续，对美国今年国会期中选举构成威胁。

白宫国家安全顾问麦马斯特（HR McMaster）昨天在慕尼黑一场安全论坛大会发表演，指俄国干预美国民主进程的证据「无庸置疑」。川普却在昨天的推文避谈俄国的责任，绝口未提他的政府将怎么处理俄国。

川普昨晚的推文说：「麦马斯特将军忘了说，2016大选结果并非因俄国冲击所致或因俄国而改变，唯一的勾结是俄国与不老实的希拉蕊、民主党全委会及民主党人间的勾当。」

川普今天继续推文道：「我从没讲俄国未介入选举，我说『可能是俄国、中国，或其他国家与团体所为，或甚至是某个400磅重的天才坐在床上用电脑干的。』俄罗斯骗局指川普阵营勾结俄国－压根没这回事！」

在另一则推文里，川普还暗指整个问题在于国会与司法部的调查，而非俄国介入。

他写道：「若俄国想达成在美国国内制造不安、分裂与混乱目的，拜所有的国会委员会听证、调查与党派仇恨所赐，他们已成功达成最狂野的梦想；他们正在莫斯科笑掉大牙，美国得聪明点！」，然后又在另一推文说：「欧巴马当时身为总统，知道这种威胁，却什么也没做。」

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