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此内容发布于2018年7月16日 上午3:35 最后更新 - 2018年7月16日 -03:35

（法新社赫尔辛基16日电） 同性恋权利倡议人士今天对芬兰总统府外墙进行跑马灯投影，为车臣境内的性少数族群发声。美国总统川普和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）将在这里举行高峰会。

美国最大LGBT民事权利倡导团体人权战线（Human Rights Campaign）藉此唤醒大众对车臣性少数族群困境的注意。车臣为俄国辖下的自治共和国，由蒲亭的独裁盟友、强人总统卡狄罗夫（Ramzan Kadyrov）统治。

其中一个标语写道：「川普和蒲亭：停止在车臣侵犯人权的罪行。」

社运人士表示，男女同志、双性恋者以及跨性别者（LGBT）在俄国遭受歧视，尤其在穆斯林人口占多数的车臣。卡狄罗夫政府遭控监禁，甚至酷刑虐待男同性恋。

人权战线也痛批川普政府，在试图为峰会进行安排、修补与俄国岌岌可危关系之际，没有为俄国LGBT权利发声。

全球人权战线（HRC Global）主任柯布（Ty Cobb）说：「川普一直昧着良心，对一个世代以来最严重的反LGBTQ（男女同志、双性恋者、跨性别者、酷儿）暴行视而不见，包括车臣男同志和双性恋者受到残暴攻击。」

「人权战线来到赫尔辛基，要求川普不要再充耳不闻，请公开谴责车臣侵犯人权的罪行并要求蒲亭展开调查，将犯罪者绳之以法。」（译者：陈昱婷/核稿：何宏儒）

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