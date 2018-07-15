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此内容发布于2018年7月15日 上午4:05 最后更新 - 2018年7月15日 -04:05

（法新社赫尔辛基15日电） 美国总统川普明天将在芬兰首都赫尔辛基与俄罗斯总统蒲亭展开历史性高峰会，美国的盟邦正绷紧神经，密切关注两人互动方式，是否与川普拥抱其他独裁者如出一辙。

华府智库布鲁金斯研究所（Brookings Institution）外交政策研究人员波利亚可娃（Alina Polyakova）说：「蒲亭极度善于洞察人的个性和特质，这早有明证。」她强调，蒲亭曾受训成为前苏联国家安全委员会（KGB）间谍。

她说：「他将透过有点像是一对一的方式，赞扬川普并试着与他建立关系，川普吃这一套。」

若干华府人士和美国盟友担心，川普可能与俄罗斯讨价还价。川普在加拿大的七大工业国集团（G7）高峰会呼吁各方考虑是否重新接纳俄罗斯，并取消因兼并乌克兰克里米亚地区而对莫斯科当局实施的制裁。

不过，川普在贸易上对俄罗斯等多国课徵关税，并决定撕毁伊朗核协议，就让蒲亭没那么开心了。

川普还坚称，有意就俄国核武快速发展和现代化一事向蒲亭施压。

尽管如此，政治分析家马拉申科（Alexey Malashenko）表示，对蒲亭来说，只要川普坐上谈判桌，就等于「非正式承认俄罗斯是强权国家」。（译者：刘文瑜/核稿：何宏儒）

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