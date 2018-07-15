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此内容发布于2018年7月16日 上午1:35 最后更新 - 2018年7月16日 -01:35

（法新社莫斯科16日电） 美国总统川普和俄国总统蒲亭今天将在芬兰首都赫尔辛基首度举行高峰会，两人届时可能相互恭维，尽管双方在叙利亚、乌克兰和俄罗斯被控干预美国大选等诸多议题存在巨大分歧。

以下是法新社整理出美俄两大巨头的分歧点：

●俄罗斯「干预」

自川普掌权以来，俄罗斯被控干预美国2016年总统大选，以及外界质疑川普阵营与克里姆林宫共谋，使两国关系蒙上阴影。

俄国一再否认介入美国大选。美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）坚称，川普会见蒲亭时，「将表明干预我国选举是令人完全无法接受的行为」。

川蒲会登场前，美国以在大选期间骇进民主党阵营电脑为由，起诉12名俄罗斯军方情治人员。

●乌克兰冲突

美国和盟邦指控莫斯科当局向乌克兰东部地区与政府军交战的亲俄分离主义分子提供军援，俄罗斯否认相关指控。

华府长期以来拒绝提供致命武器给乌克兰，担心此举恐使冲突加剧，但美国今年3月批准出售反战车飞弹给基辅当局，激怒俄罗斯。

川普对华府是否可能承认俄罗斯兼并乌克兰领土克里米亚态度含糊。

●叙利亚危机

美国和盟邦2017年4月和2018年4月对叙利亚发动空袭，回应叙国总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）的部队被控发动化武攻击，惹恼俄罗斯。

莫斯科当局2月说，以美国为首的联军轰炸导致若干俄国平民丧命。这些据传是和亲政府部队并肩作战的外国佣兵。

●裁军纷争

美俄互控对方违反国际裁军协议。蒲亭3月夸耀俄罗斯已研发出「战无不胜」的新武器，包括高超音速飞弹和无人潜艇。

五角大厦2月要求修改核武库，并研发新的低当量原子武器。

莫斯科当局以「好斗」和「反俄」谴责美国新的核政策。

●因北约关系紧张

莫斯科当局将北大西洋公约组织（NATO）强化盟国东部边境防御的行动视为侵略之举，目的在于包围俄罗斯。

俄国也对北约2010年推出欧洲飞弹防御系统计画表示关切；这套计画将于2020年正式投入运作，其中包括在罗马尼亚和波兰部署相关设备。

川普则一再痛斥北约盟友，要求各国增加防御支出。

●伊朗核协议

经过冗长谈判后，川普单方面决定退出2015年签订的伊朗核协议，重新对伊朗施以制裁，令俄罗斯和西方盟邦都大吃一惊。

与叙利亚及伊朗关系密切的俄罗斯说，欧洲各国必须「共同捍卫自身在伊朗核协议中的合法利益」。

●北韩

俄罗斯对川普和北韩领导人金正恩6月12日的高峰会回应正面。川普和金正恩签署联合声明，但迄今尚未就平壤核活动达成任何具体突破。

俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）稍后告诉国营俄罗斯新闻社（RIA Novosti）：「我们非常希望他（川普）启动缓和紧张局势的进程。」

●间谍毒杀案

俄国前间谍在英国遭遇毒杀，伦敦当局将这起事件归咎俄罗斯所为，美国今年加入多国行列，驱逐俄罗斯外交官。

●贸易战

俄罗斯7月初对若干美国进口商品加徵进口关税，回应美国宣布将对销美钢铝课徵高额关税，成为全球贸易战的一环。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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