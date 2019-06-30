此内容发布于2019年6月30日 上午9:50

（法新社首尔30日电） 美国总统川普今天和北韩领导人金正恩在南北韩非军事区（DMZ）举行第3次会面，备受国际瞩目。不过，这场会面的实质意义是否大于政治公关效果，各方看法不一。

今天和金正恩在DMZ的板门店谈话近一小时后，川普表示，美国和北韩未来数周将展开工作性会谈；此外，他也邀请金正恩于适当时机造访华府。

这样的结果尽管超出许多观察家预期，但也让人怀疑，是否已足以为拖延多年、且不时陷入僵局的外交进程带来实质突破。

美国麻省理工学院（Massachusetts Institute of Technology）政治学副教授那兰（Vipin Narang）指出，川金三会若能为双方往后开展有效的工作会谈铺路，今天会面的「实境秀戏剧效果」就值回票价。

「否则我们在未来的15个月将持续观赏类似的表演。」美国将于明年11月举行总统大选。

值得注意的是，尽管川普政府亟欲使平壤当局放弃核计画，北韩方面从未公开表明愿意如此，倒是持续使用较广泛且模糊的概念：「朝鲜半岛非核化」。

前总统欧巴马（Barack Obama）时代在国务院参与处理北韩事务的大场敏太郎（Mintaro Oba）认为，川金三会不过是「暂时性的动能爆发」。

他在推特（Twitter）上写道：「我们和北韩处于一种『电击器外交』的状态：不时藉由输入能量维持这项进程的生命，但从不治疗根本疾病。」

无论如何，川普和金正恩都可望从今天这场会面提取政治红利。作为首位踏上北韩领土的现任美国总统，川普可以在2020年总统选战期间好好利用金正恩这张牌，而北韩早就想与美国平起平坐，甚至曾试图让前总统柯林顿（Bill Clinton）在任期结束前访问平壤。

前中央情报局（CIA）分析人员金洙（Soo Kim，译音）指出，北韩将乐见今天这场会面的象徵性意义，因为尽管非核化毫无进展，且北韩方面持续强化自身的核能力、进行飞弹试射和规避制裁，「金正恩不费吹灰之力就让川普跨越DMZ」。

此外，金洙认为，川金三会对北韩人民释放这样的讯息：美国政策「漏洞颇多」，只要金正恩接下来施压得当，他就能达到目的。

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