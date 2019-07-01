此内容发布于2019年7月1日 下午9:50

（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普6月30日结束临时起意的历史性北韩访问返回国内后，迎接他的是民主党炮火攻击，以及政府内部隐隐浮现的不合迹象。

「纽约时报」未点出消息来源报导说，川普政府正考虑拟定冻结但不解除北韩核子计画的协议，实质上接受北韩为拥核国家。

这和美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）坚持「最终、完全核实北韩解除核武」相悖，也与前总统欧巴马和伊朗达成的核子协议差距甚远。川普上任后，已退出他称为「可怕」的伊朗核协议。

川普的国家安全顾问波顿（John Bolton）驳斥这篇报导，说他和下属没听说要勉强同意核冻结的想法。

波顿推文说：「有人试图局限总统，这种行为应受指责，应该要有后果。」

但川普和北韩领导人金正恩在南北韩非军事区（Demilitarized Zone）「川金三会」时，却不见波顿踪影。

鹰派的波顿令北韩人厌恶至深，他在重新进入政府前曾大肆抨击北韩和伊朗。「川金三会」时，波顿在蒙古和蒙古总统巴图勒嘎（Khaltmaa Battulga）会面。

外交关系协会会长哈斯（Richard Haass）表示，波顿的缺席和他后来的发言，显示川普政府内部对最终该与北韩拟定何种协议有「极大分歧」。（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

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