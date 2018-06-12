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此内容发布于2018年6月12日 上午3:50 最后更新 - 2018年6月12日 -03:50

（法新社首尔12日电） 南韩媒体以「世纪会谈」报导美国总统川普与北韩领导人金正恩在新加坡的峰会，两人握手和友好交谈的画面传回南韩，获得总统文在寅在内举国激赏，期盼南北韩关系展开新页。

法新社报导，文在寅与内阁部会首长在总统府青瓦台，透过现场直播观看川金会，过程中面带微笑，一度鼓掌。

文在寅先前与金正恩的两韩高峰会，为今天这场川金会铺路。文在寅说：「我们希望高峰会圆满成功，为我们带来完全非核化、和平」，以及南北韩和美国的关系进入新的时代。

首尔车站有大批群众紧盯着电视萤幕，见川普和金正恩友好寒暄时，爆出欢呼声与掌声。

大学生郑亚妊（Jung A-im，译音）说，看着这场历史峰会，深受感动。她说：「看到两位领袖握手，我觉得…我活在历史时刻。」

许多南韩民众从手机收看峰会直播。一名网友在新闻报导下留言说：「世界历史正发生大转变。」

但也有其他人对平壤的意图抱持怀疑，指出北韩过去也曾想要修好，但后来都无疾而终。

有人写说：「金正恩同意与川普见面，代表他正（因经济制裁）度日艰难，但我们正给他再活下去的机会，如同我们过去对（金正恩的父亲）金正日作过的。」南韩过去曾经向金正日提议和解。

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