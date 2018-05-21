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此内容发布于2018年5月22日 上午12:50 最后更新 - 2018年5月22日 -00:50

（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普今天将在白宫与南韩总统文在寅举行重要会谈，可能决定与北韩领导人金正恩备受瞩目的川金会能否如期举行。

文在寅飞到华府，挽救美国与北韩罕见的外交融冰机会。美国与北韩高峰会即将登场，现在却出现变数。

川普同意6月12日在新加坡与难以捉摸的金正恩会面，但史上首见的美国与北韩高峰会如今陷入不确定性，双方都表现了保留态度。

南韩夹在美国与北韩中间，对金正恩挑衅的武器测试感到担忧，也对川普放话即将开战的好战言论感到不安，成为居间斡旋这两个冷战敌国会谈的关键角色。

文在寅3月派出国家安保室长郑义溶访问白宫，传达北韩提议会谈的邀约，以及北韩可能愿意放弃核武的口信，让局势缓解的前景显得诱人。

川普立刻接受会谈邀约，认为这是「敲定协议」与避免军事对抗的大好机会，令来访宾客、幕僚与全球大感意外。

接着，两韩举行一系列划时代会议，蓬佩奥（Mike Pompeo）先后以美国中央情报局（CIA）局长和国务卿身分二访平壤，再来是3名美国公民获得北韩释放。

不过，在川普多次欢呼取得外交胜利后，北韩放弃核武的意愿现在出现变数。

月初，北韩谴责美国提出的「片面弃核」要求，又在最后一刻取消两韩高阶会谈，抗议南韩与美国的联合军事演习。川普对此回应，川金会可能办成、也可能办不成。

不过，川普后来向金正恩保证，若弃核将可继续掌权，再度让许多人感到意外，并表示金正恩突然改变态度，可能是受中国国家主席习近平指点。

分析家认为，现在察觉到的北韩步调放缓，证明他们一直担忧的事情成真，也就是平壤可能在玩拖延战术，希望国际放宽制裁与「最大施压」，要不就是南韩过度扭曲敲定协议的可能性。

卡托研究所（CATO Institute）学者葛梅兹（Eric Gomez）说：「目前导致情势升温的事件，反映出美国与北韩存在庞大且危险的预期落差。」

他说：「非核化对北韩来说不是不能谈，只是北韩期望谈非核化前，美国能结束所谓的『敌对政策』。」

距离川金会登场时间仅剩几周，目前不清楚双方要谈什么，或峰会告吹的话有什么发展，一些两韩关系观察家预测文川会将传出火药味。

南韩釜山大学教授凯利（Robert Kelly）说：「看来越来越像是文在寅政府夸大北韩达成协议的意愿。文在寅可能会挨上一顿臭骂。」

联合新闻通讯社引述青瓦台官员说法报导，文在寅「可能会告诉川普总统，对金正恩该有与不该有什么期待」。

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