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此内容发布于2018年6月11日 上午2:20 最后更新 - 2018年6月11日 -02:20

（法新社首尔11日电） 美国总统川普和北韩领导人金正恩明天将举行高峰会，南韩民众看法因世代差异和政治路线不同而出现分歧。

有些人希望冷战对峙告终，北韩终将放弃核武；有些人质疑平壤当局另有所图；还有一些民众认为国内有许多经济问题，南韩根本自顾不暇。

●老一辈怀疑论派

70岁劳工李恩浩（Lee Eun-ho，音译）说，北韩绝不会放弃核武，因为金正恩「起初发展核武就是为了紧握大权」。他说：「我对这场高峰会不抱什么期望。」

他表示，重新统一不太可能，因为美国、中国、俄罗斯和日本4强不想看到两韩统一成一国。

73岁前银行员崔浩哲（Choi Ho-chul，音译）也说不相信北韩会放弃核武，并形容核武是北韩「控制人民的工具」。他说：「我敢打赌北韩不会放弃核武。」他还指出，美国和盟邦应该「胡萝卜与棍子」软硬兼施，威胁加利诱，迫使北韩弃核。

●乐观派

31岁家庭主妇李慧智（Lee Hye-ji，音译）对川金会抱有希望，还说比起「非核化」，「宣告韩战结束」让她更感兴趣。她说：「这会让我们朝重新统一迈进一步。」

62岁退休人士赵成权（Cho Sung-kwon，音译）还说：「我们停战的话会是好事。」

赵成权表示，原本感觉金正恩是「拥核武的坏人」，但他与南韩总统文在寅在边界停战村板门店两度会面后，对他的印象大有改善。

赵成权说：「他年纪轻轻，但看起来很精明。」他还说，相信在国际加强制裁之下，金正恩会明白，发展核武会让他的政权只有死路一条。「我认为北韩将非核化…因为自知别无选择。」

他还表示，南韩将得提供北韩经济援助，因为终究都是同种族。「如果我们像德国一样统一那会有多棒！」

●漠不关心派

30岁的金熙铉（Kim Hee-hyun，音译）相信金正恩已有结论，认为非核化将有利于他的前途，但惟恐重新统一会有代价。

她说：「南韩根本禁不起在经济上照顾北韩。不过跨境交流和旅行值得向往。」

其他部分南韩年轻人说，他们忙着找工作，没时间关注外交发展。

27岁的金泰永（Kim Tae-young）说：「老实说，我对这场高峰会没有特别的感觉，我只希望这会有助于缓解不确定性。想到两边巨大的经济负担和很大的文化差异，重新统一究竟好不好很难说。」

同龄且一样失业的李斗圭（Lee Do-kyu，音译）说：「因为最近找工作有困难，我对那些事兴趣大减。」

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