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此内容发布于2018年6月25日 上午6:05 最后更新 - 2018年6月25日 -06:05

（法新社首尔25日电） 美国总统川普与北韩领导人金正恩在新加坡举行历史性的高峰会谈后，北韩今天纪念韩战开战周年，国营媒体却明显不见以往司空见惯的谴责美国言论。

1950年6月25日北韩大举入侵南韩，韩战就此爆发。3天后，首尔沦陷。

不过平壤长久以来指控美国为了实现称霸世界计画而煽动韩战，并将朝鲜半岛分裂归咎于华府。二次大战结束时，莫斯科和华府同意将朝鲜半岛一分为二，并由两国分别接管。

每年6月25日，北韩严密管控的国营媒体通常会充斥反美的谩骂言论，不过事实证明，2018年明显例外。

北韩共产党机关报「劳动新闻」（Rodong Sinmun）报导：「每年的今日，我国军民会划着记忆之船，心中充满保卫国家的信念和决心。」

报导接着指出：「更出乎全世界意料之外的是…我国全民团结歼灭敌人。」「劳动新闻」的所有报导均未指出敌人为何。

和今年截然相反的是，「劳动新闻」去年韩战开战纪念日当天出刊的6版内容全都充斥各式各样的批评「美帝」言论，谴责美国人发动「大屠杀，以最残忍野蛮的方式大举残杀无数朝鲜人民」。

今年的韩战开战纪念日距离史无前例的川金会不到两周。

平壤街头已看不到敌意较强烈的反美宣传。平壤火车站外一处重要场所以工业和农业的视觉宣传看板，取代原本的飞弹发射和军队编队图像。

分析家表示，北韩媒体在韩战开战周年纪念报导罕见地未提到美国，可能是金正恩政权为维持现行外交氛围所做的部分努力。（译者：陈宜君/核稿：林治平）

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