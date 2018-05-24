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此内容发布于2018年5月24日 下午10:35 最后更新 - 2018年5月24日 -22:35

（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普取消原定与北韩领导人金正恩高峰会。专家表示，假设双方就此交恶，可能助长华府鹰派观点；但如果美方与北韩持续工作层级对话，谈判之门依旧敞开。

现在问题是接下来会如何发展。双方是否重回老路？金正恩针对美国试射长程洲际弹道飞弹，而川普威胁用「烈焰与怒火」轰炸平壤？

战略暨国际研究中心的南北韩专家柯林斯（Lisa Collins）说：「一切端看北韩如何回应。」

柯林斯告诉法新社：「假如北韩以激烈的方式回应并加码严词恫吓，甚或试射飞弹，我们将会看到6个月前双方高度紧张的循环再度重演。」

如此一来，只会使得川普政府中鹰派观点越演越烈，如国家安全顾问波顿（John Bolton）曾经公开提议，对付不可信赖的北韩政权，与其谈判不如采取军事攻击。

麻省理工学院安全研究教授那兰（Vipin Narang）说：「可能出现比一无所获更加糟糕的结果，像波顿这一派的立场，将这个进程受挫当作是加强考虑动武选项的正当理由。」

不过分析家注意到，川普写给金正恩的信中出现一段引人好奇的亲和：「我感受到你我之间建立了一段美妙的对话。」

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）过去2个月内，为了川金高峰会的事前准备，两度访问平壤。蓬佩奥表示，希望「尽速」与平壤重新谈判。

那兰表示：「最佳结果是双方开始工作层面的对话。如果能够持续进行，那会很棒。只要启动这一进程，高峰会就只是延后而已。」

根据柯林斯的说法，因为高峰会目标分歧，使得最近几周的准备工作停滞不前。

柯林斯说：「双方在朝鲜半岛非核化或北韩非核化的观点上，看法非常不同。」

华府对于平壤的非核化，寄望一个「完全、可验证与不可逆」的迅速解决计画。摆在桌上的筹码包括经济援助与安全保障，但前提是金正恩政权放弃核武。

平壤认为这是要求他们单方面缴械。北韩谈判代表在没有知会美国官员之下，取消了一次与川普高级幕僚在新加坡的会面。

前高阶外交官勃恩斯（Nicholas Burns）表示：「如果北韩不愿在新加坡严肃看待非核化议题，最好还是要继续低阶对话。」

中东和平谈判老手米勒（Aaron David Miller）说：「取消高峰会，但保留一扇敞开的门，或许是最佳选择。」

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