此内容发布于2019年6月11日 上午1:05

（法新社首尔11日电） 美国总统川普与北韩领导人金正恩去年6月12日在新加坡会面，于全球媒体镜头前握手，还誓言推动改革与进展。然而今年2月川金二会却是不欢而散，美国和北韩陷入外交龃龉。

去年川金会就非核化达成措辞含糊的协议，川普当时赞扬是历史性突破。然而川普和金正恩今年2月在越南河内再度会面，双方未能达成共识，议程突然腰斩，症结在北韩为换取美国放宽制裁而愿放弃核子计画的程度，不及美国期望。

两国核谈判至今仍无进展，专家认为他们在那之后都大梦初醒，认清现实。

首尔国民大学（Kookmin University）教授兰科夫（Andrei Lankov）告诉法新社：「新加坡高峰会后，我们随即升起一股十分不切实际、几近滑稽的期盼。然后局势变得明朗，才认清北韩不会放弃核武。」

金正恩去年释出善意，宣布停止核试和长程飞弹试射，为新加坡的川金会铺路。然而河内的川金二会后，平壤当局指控华府说一套做一套，并要求在年底前改变作法。

北韩上个月发射短程飞弹，为2017年11月以来首度射弹。

美国智库国家利益中心（Center for the National Interest）的卡吉亚尼斯（Harry Kazianis）说：「我们从当初感觉充满希望和乐观气氛，到现在变成明确知道前途茫茫。」

卡吉亚尼斯告诉法新社：「目前的僵局将无限期持续下去，除非双方能想办法来厘清一切缘由。」

他说，美国当时在河内其实是要求平壤当局「前所未见的军事和外交投降」，而北韩不该期望才关闭宁边（Yongbyon）核设施，就能换取对方撤销「最为严厉的制裁」。

全球政治风险谘询组织「欧亚集团」（Eurasia Group）在简报中说，川金两位领导人将让目前僵局拖延下去，以免双方的「交流完全脱轨」，并预测今年川金三会的可能性不高。

兰科夫表示，北韩上个月射弹是「善意提醒川普北韩的存在，以及他们仍准备好展开会谈」，但北韩也表明如果美国不接受他们的条件，他们就会继续核试。

不过兰科夫说，即便这两位反覆无常的领导人第3度会谈，也「非常难谈出」折衷办法。

「美方不会接受拥核的北韩，而北韩方面不会放弃核武。」

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