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此内容发布于2018年6月11日 上午10:35 最后更新 - 2018年6月11日 -10:35

（法新社新加坡11日电） 美国总统川普和北韩领导人金正恩明天将展开堪称史上最不可思议的外交接触，两人虽有天壤之别，却也有些惊人的相似之处。

川普500多天前就职时，是美国历来年纪最大的现任总统，他14日满72岁。

34岁的金正恩虽然是全球最年轻政府领导人之一，却已掌权逾6年。

金正恩同父异母的兄长失宠之后，他成为钦定继承人，经多年栽培后接掌大位。

虽贵为北韩最高领袖，金正恩并不是国家主席，因为这个头衔保留给他的祖父，也是北韩国父金日成，尽管他已在1994年辞世。

人权组织表示，一党独大的北韩有数以万计的人还在蹲政治苦牢。金正恩不必为连任或明天报纸头条而忧愁，当然更没有必须上推特发文回应这种事。

相形之下，地产大亨暨实境节目主持人川普，是在赢得民粹程度空前的选战之后入主白宫，彻底颠覆美国政治体制。

不过川金两人仍有若干相似之处。

两人都在富裕环境中长大，接手家族事业，而且都内举不避亲，对信赖的家族成员委以要职。

金日成的血脉造就金正恩掌权的个人正当性之外，平壤的政治宣传还强调两人不仅外貌和举止神似，就连字迹也很像。

金正恩胞妹金与正已然成为他最亲密的助手。她在南韩平昌冬季奥运会时担任特使，在胞兄与南韩总统文在寅首场高峰会时，更几乎全程陪同，也跟随他前往拜会中国国家主席习近平。

金与正现在也已抵达新加坡。不过为了确保金氏王朝血脉不坠，她没有跟金正恩搭同一架飞机出访。

川普的父亲佛瑞德里克．川普（Frederick Christ Trump）是白手起家的地产开发商。入主白宫后，川普任命女儿伊凡卡．川普（Ivanka Trump）当助理、女婿库许纳（Jared Kushner）是他亲密的顾问，儿子小唐纳．川普（Donald Trump Jr.）则是竞选团队幕僚。

川金两人对忠诚度这件事都寸步不让。

从2月28日往后的一个月内，川普开除或是折损白宫联络室主任希克斯（Hope Hicks）、首席经济顾问寇恩（Gary Cohn）、国安顾问麦马斯特（H.R. McMaster ）、国务卿提勒森（Rex Tillerson）和退伍军人事务部部长舒尔金（David Shulkin）。

金正恩最近任命被形容是获得「高度信任」的年轻军官出任人民军总政治局局长，他过去也曾毫不留情铲除潜在敌手立威，以牢牢掌控执政劳动党和军方。

相关行动中层级最高者是他的姑丈张成泽。张成泽2013年突然遭处决，北韩官媒痛批他是「卑劣的人渣」，还宣告他犯下的种种罪行。

金正恩的同父异母兄长金正男去年则在光天化日下遇刺，在马来西亚吉隆坡国际机场遭人以神经毒剂杀害。大部分分析家表示，幕后主使者只可能是北韩。

两人讲话也常口无遮拦，去年川普批金正恩是「小火箭人」，换来对方反批「神经错乱的老番颠」。

不过已有超过6年不曾出国的金正恩，3月以来在外交上展现新的作风，在跟中国和南韩领导人会谈时，给人文雅、有礼貌，甚至魅力十足的印象。

南韩首尔延世大学教授鲁乐汉（John Delury）表示：「我认为，他们两人将会友好相处。我想，至于有悖常理之处，将是他们会倾听对方的意见。」

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