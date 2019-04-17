此内容发布于2019年4月17日 下午9:05

（法新社首尔17日电） 北韩中央通信社（KCNA）今天报导，北韩领导人金正恩视察新型「战术导向武器」试射。

这是金正恩与美国总统川普2月底在越南河内举行第2次川金会未能达成协议后，北韩首次公开武器测试消息。

北韩中央通信社报导，这种武器的「优势」是「独特的引导飞行模式与能携带威力强大弹头的负荷量」，在这次测试中都获得验证。

报导没有提供有关武器的进一步细节，但提到金正恩称这项发展在「加强人民军作战能力上意义重大」。

报导还说，昨天的测试是「针对不同目标以不同发射模式进行」，并说金正恩「指导试射行动」。

美国战略暨国际研究中心（CSIS）昨天表示，已在北韩主要核试场侦测到活动，表示在北韩与华府2月峰会破局后，平壤可能将辐射物质再加工成炸弹燃料。

川金二会破局后，北韩表示正在考虑与美国交涉的选项，金正恩上周说，他只有在华府带着「适当态度」前来才愿意举行会谈。

美国智库国家利益中心（Center for the National Interest）分析家卡吉亚尼斯（Harry Kazianis）表示：「金正恩试图向川普政府表明，他的军力将逐日增强。华府在最近谈判缺乏弹性，他的政权愈来愈感到挫折。」

去年11月，在金正恩首会川普的几个月后，北韩中央通信社报导金正恩视察「新研发的超现代战术武器」试射，那是北韩开始与华府协商核子与飞弹计画后，北韩首度公开报导武器测试。

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