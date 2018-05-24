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此内容发布于2018年5月24日 下午10:05 最后更新 - 2018年5月24日 -22:05

（法新华盛顿24日电） 美国总统川普宣布取消与北韩领导人金正恩的「川金会」后，美国国防部官员今天表示，他们准备好随时因应北韩任何「挑衅举动」。

美国参谋首长联席会议主管麦肯锡中将（Kenneth McKenzie Jr.）告诉记者：「我们枕戈待敌，准备随时因应。」

「我们将关注接下来几天局势发展。如果（北韩）出现任何挑衅举动，我们绝对会与盟友和区域伙伴合作，准备随时因应。」

美国国防部长马提斯（Jim Mattis）今天稍早与川普通话，但官员拒绝透露他是否参与了取消川金会的过程，或只是被告知最后的决定。

国防部发言人怀特（Dana White）说，五角大厦是美国对北韩「最大施压」行动的一环，包括祭出强硬制裁、外交举措和军事战备。

她和麦肯锡召开联合简报会时说：「我们今晚准备好要迎战。向来都是如此。」

麦肯锡还说，五角大厦对北韩维持「非常高度」的警戒状态。

他说：「我们会就这个状态持续前进，包括我方飞弹防御活动。」

麦肯锡也表示，昙花一现的冰释期间，五角大厦并未改变任何军事措施。（译者：梁元龄/核稿：卢映孜）

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