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此内容发布于2018年5月29日 上午1:50 最后更新 - 2018年5月29日 -01:50

（法新社首尔29日电） 崔得秀当年只靠手榴弹就攻破3个机关枪掩体。做为韩战受勋英雄，他最了解美国与北韩和平会谈破局后的风险，且不认为双方即将取得突破。

面黄肌瘦的崔得秀（Choi Deuk-soo，译音）已高龄91岁，在韩战后期曾奋不顾身地进攻一座敌军占据的高地，他是5位至今仍在世、获颁南韩最高军功勋章－「太极」（Taeguk）勋章的老兵之一。

他从在仁川的公寓向法新社记者表示「我厌恶任何战争」，并为他不好的听力道歉。他战时为了击退支援北韩共党部队的中共志愿军，以重型机关枪持续开火好几小时，导致听力受损。

两韩最后签署停战协定，朝鲜半岛自此隔着非军事区一分为二，成为留至今日的冷战伤口。美国总统川普矢言将对抗北韩拥核独裁政权构成的威胁，无论是透过与北韩领导人金正恩举行会谈，或是「烈焰与怒火」。

美国与北韩最近外交关系出现缓和迹象，但崔得秀却不买帐。他说：「未来某个时间点可能将爆发另一场战争，可能是在数百年后，目的是为让两韩统一。」在崔得秀接受法新社访问后，川普取消了原定将与金正恩举行的川金会，之后又暗示峰会有望复活。

他又说：「我不认为与金正恩达成的协议能够长久，因为北韩人有兴趣的只是物质回报。」北韩是否真的致力于放弃核武或真心地追求和平，他也打了个问号。

这位9旬老翁的悲观论调，是在韩战的严酷考验中形成，接下来的数十年，两韩试图谈和皆以失败收场，北韩的金氏政权依旧牢牢掌权，并将北韩转型为拥核国家，让他的这种看法更加根深蒂固。

一直透过吸入器呼吸以缓和气喘的崔得秀，想起朝鲜半岛上次爆发全面战争时的恐怖经验。这段在午夜仍紧紧纠缠着他的往事，就是让他获得勋章的那一夜。

1953年6月30日，他的部队奉命夺回一支中共志愿军月初攻占的战略要地938高地（Hill 938）；崔得秀的部队伤亡惨重，500人战到仅剩30人。

他说：「最高指挥官把我们召集起来，发了菸给我们，他接着说，『你们只许前进，不准撤退』，部队还架起机关枪，威胁如果撤退，将开枪射我们。」

为让身手敏捷，上级要他们丢掉钢盔，只带着手榴弹，指挥官说如果需要步枪，就从散布在高地的数百具尸体身边拿。

在黑天与烟幕掩护下，崔得秀往敌军步步逼近。他说：「我爬到一个机关枪发射点，丢了第一枚手榴弹；然后，扔了第2枚手榴弹炸了第2个机关枪掩体；再拿剩下的2枚手榴弹毁了第3个机枪阵地。」

由于敌军机枪失效，增援部队顺利攻上高地，结束一个小时的战斗。不知道为什么，崔得秀毫发无伤，但他说，那晚原本部队仅存的30人，只剩5人活下来。

崔得秀说，他乐见川普愿意与金正恩会谈，但对美国执政团队的好战成员感到不安，尤其是对北韩鹰派的国家安全顾问波顿（John Bolton）。

波顿与美国副总统彭斯（Mike Pence）月初先后提及利比亚领导人格达费（Moamer Khadafi）的下场。格达费在放弃核武的数年后，死在美国撑腰的叛军手下。

这样的对比令北韩感到愤怒。崔得秀怒气冲冲地说：「那个留着浓密胡子的人，不顾后果地说了不该说的话，搞砸了一切。」

朝鲜半岛问题是最棘手的地缘政治议题之一，数十年来见证朝鲜半岛的难题，造就崔得秀对和平的希望，抱持不敢乐观的现实主义。

上月，崔得秀跟数以百万计的民众一样，看着南韩总统文在寅与北韩领导人金正恩在非军事区见面。两韩领导人握手，文在寅也在金正恩邀请下短暂踏入北韩。

崔得秀回想起最近紧张关系和缓时说：「我觉得这是好事，但下一刻起我不禁怀疑，这次能维持多久。」

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