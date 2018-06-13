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此内容发布于2018年6月13日 上午7:20 最后更新 - 2018年6月13日 -07:20

川金会：南韩观点（中央社首尔13日法新电）美国总统川普与北韩领导人金正恩在新加坡举行的历史性峰会昨天落幕，南韩媒体今天大多对川金会结果表达审慎乐观，但一家保守派日报痛批川金会的联合声明「荒谬」。

立场中立的「韩国日报」（Hankook）指出，双方领袖峰会后签署的联合声明中，并无华府对北韩「完全、可验证且不可逆」非核化的要求，并缺乏达成非核化目标的具体时程。

联合声明只说，平壤承诺「致力迈向朝鲜半岛完全非核化」。

韩国日报在社论中说：「就关键议题而言…这场会谈的结果似乎并不符合期待。」

但社论中强调，废除北韩核武的具体步骤将在后续谈判中处理，朝鲜半岛非核化及两韩之间永久和平的谈判「已然展开」。

尽管废除平壤核武的时间表仍不明，亲商的中央日报（JoongAng）对川金会结果表达审慎乐观。

中央日报指出：「我们不能称峰会失败，两个宿敌领袖会面已具历史性。终结自韩战以来数十年敌意的第一步已经迈出。」

不过保守派「朝鲜日报」（Chosun）大肆批评川金签署的联合声明。

朝鲜日报在社论中说：「6月12日签署的联合声明令人惊讶且荒谬，我们几乎不能相信自己所见。」

朝鲜日报抨击川普，在北韩开始废除核武前，就已承诺要停止美国与南韩的年度联合军演。（译者：蔡佳伶/核稿：严思祺）

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